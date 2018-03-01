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Galatasaray'da Latovlevici'nin bileti kesildi

Galatasaray, sezon başında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Iasmin Latovlevici'nin sözleşmesini uzatmayacak

Kaynak: Haberturk
Galatasaray'da Latovlevici'nin bileti kesildi
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01 Mart 2018 11:12
Türkiye Kupası'nda Akhisar önünde Galatasaray'ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.

Nagatomo'nun gelişiyle yedeğe düşen Rumen oyuncuya, Nagatomo'nun sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.

Sezon başında Kardemir Karabük'ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici'nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak. Hem Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici'yle devam etmek istemiyor

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