Galatasaray'da 'Kuzey' duvarı örüldü

Sarı-Kırmızılılar, harcama limitleri ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kıskacında transferde bonservisi elinde bulunan veya uygun maliyetli futbolculara yönelmişti. Aslan, Yunan ekibi Olympiakos'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan Norveçli sağ bek Omar'la anlaşmıştı. Galatasaray'ın kadrosunda bir başka Norveçli Linnes de bulunuyor.



Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon savunma kurgusunda iki vatandaştan fazlasıyla yararlanacak. Defansın sağında ilk 11'de Omar yer alacak. Linnes'in maçlara sol bek olarak başlama ihtimali bulunuyor.



Ancak Linnes yedek kaldığında hamle oyuncusu olarak görev bekleyecek. Duruma göre Omar'ın yerine veya sol beke geçecek. Linnes zaman zaman sağ açık gibi de oynamıştı.



