Galatasaray'da Kurt Zouma harekatı

Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katarak sol kanat ve forvete alternatif oyuncu transfer eden, bir an önce stoperdeki eksikliği kapatmak için de kolları sıvadı.Bir süredir Jason Denayer'i yeniden kiralamak için uğraşan Sarı-Kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin'dan aşağı inmediği oyuncusunu satmak istemesinden dolayı rotasını yeniden Chelsea'ye çevirdi.Sezon biter bitmez menajerlere aracılığıyla nabız yokladığı Chelsea'nin Fransız stoperi'yı kiralık olarak isteyen Cengiz yönetimi, yeniden atağa geçerek temaslarını sıklaştırdı.Geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Zouma'yı kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un İngiliz ekibini ikna etmeye çalıştığı bildirildi.Cedric Carrasso ile Eray İşcan'la sözleşme yenilemeyen Galatasaray, yedek kaleci arayışlarına devam ediyor.K.Karabük'ten Çağlar Şahin Akbaba'yla ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılacak olmasından dolayı bir an önce bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.İsviçre kampına altyapıdaki file bekçilerini götüren teknik direktör Fatih Terim de Muslera'nın arkasında güven verecek bir eldiveni takımında görmek istiyor.