Galatasaray'da 'Kupa golcüsü' sahnede

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

yarı final ilk maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi., 90 dakika sonunda'u 2-1 mağlup etmeui başardı.'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikadave 88. dakikadakaydetti.'un golünü 19. dakikadaattı.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Nisan'da İstanbul'da Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Galatasaray hafta sonu ligde deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise hafta sonu ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak.Ligde 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Mariano, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'e şans verdi.Galatasaray maça daha etkili başladı. Henüz 4. dakikada Mariano sağ çizgide topla buluştu. Mariano daha sonra topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Yasin'i geçen topa altıpas üzerinde Garry Rodrigues de ıska geçti. Sol kanada açılan topu Latovlevici kontrol etti. Latovlevici'nin ortasında ise savunma topu uzaklaştırdı. Akhisar'da ilk 15 dakikada iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanırken, 0-0'lık beraberlikle geçildi.Mücadelenin 17. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gönderilen topa Muslera hareketlendi. Akhisarsporlu oyuncudan önce Muslera topu kontrol ederken, Serdar Aziz ile çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Muslera topu taca gönderdi. İki oyuncu daha sonra sağlık görevlilerine gerek kalmadan yerden kaldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.Galatasaray hücuma çıkarken, topu kaptırdı ve Akhisarspor atağı sol kanattan başladı. Sol kanada gönderilen topu Muğdat kontrol etti. Muğdat topu sağına çekip, kaleye sert bir şut gönderdi. Muğdat'ın kötü giden şutuna ceza sahasına giren Seleznov vurdu ve top ağlara gitti. 19. dakikada bu golle Akhisarspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.Bu golden sonra sarı-kırmızılı takım beraberlik için rakip alanda fırsat ararken, sağ kanattan bir serbest vuruş kazanıldı. Serbest vuruş için topun başına Belhanda geçti. Belhanda'nın ceza sahasına havalandırdığı topta kaleci Fatih hatalı bir çıkış yaptı. Savunmaya çarpan top direkten geri döndü. Kale önünde Ahmet Çalık, rakibinden önce davrandı ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Ahmet Çalık'ın bu golüyle 21. dakikada Akhisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.Mücadelenin 43. dakikasında Galatasaray sağ kanattan bir korner kazandı. Belhanda korneri paslı kullandı ve topu Mariano'ya gönderdi. Mariano bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte Sinan Gümüş kafa vuruşunu yaparken, hakem faul düdüğünü çaldı.Kalan sürede başka gol olmadı ve Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. İlk yarının son düdüğünün ardından itirazlarından dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'u tribüne gönderdi.İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonuna Galatasaray girdi. Ceza sahasıan gönderilen topu Sinan Gümüş kontrol etti. Sinan döner dönmez kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Karşılaşmanın 57. dakikasında Akhisarspor'da Eray Ataseven yerini Serginho oyuna dahil oldu. Fatih Terim de 58. dakikada oyuncu değişikliğine gitti ve Garry Rodrigues yerine Feghouli oyuna dahil oldu. Akhisarspor 60. dakikada önemli bir gol şansı yakaladı. Seleznov'un ceza sahasında indirdiği topa Soner sert bir vuruş yaptı. Serdar Aziz, Soner'in şutunda topu altıpasta ayaklarıyla kornere gönderdi. Korner sonrasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.Mücadelenin 73. dakikasında Akhisarspor sağ kanattan etkili geldi. Muğdat sağ kanattan ceza sahasına doğru topu ortaladı. Ceza sahası içerisinde gerilerden gelen Serginho etkili bir vuruş yaptı ve top direğin az farkla yanından auta çıktı.75. dakikada Muslera belini tutarak kendini yere bıraktı. Muslera, ilk yarıda bir pozisyonda Serdar Aziz ile çarpışmıştı. Muslera'nın tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi. Kısa bir tedavinin ardından Muslera oyuna devam etti. Akhisarspor'da 79. dakikada Muğdat kenara gelirken Bilal Kısa oyuna girdi. Galatasaray'da da 82. dakikada Latovlevici yerine oyuna Bafetimbi Gomis dahil oldu.Galatasaray, 88. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Selçuk İnan'ın ceza sahasına havalandırdığı topu altıpas üzerinden Sinan Gümüş yaptığı etkili kafa vuruşunda ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray, 88. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı bu golle Akhisarspor karşısında 2-1 öne geçti.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Telest Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.60. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Soner'in kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.73. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Paulo Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.87. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.Spor Toto AkhisarYaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan ÇimenFatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 57 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik (Dk. 79 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 71 Paulo Henrique)Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 82 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 58 Feghouli), Belhanda (Dk. 70 Linnes), Yasin ÖztekinDk. 19 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 21 Ahmet Çalık, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)Dk. 42 Mustafa Yumlu, Miguel Lopes (maç bitiminde) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 46 Sinan Gümüş (Galatasaray)