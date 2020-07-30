Galatasaray'da kriz sona erdi: Maicon gönderildi!

Al Nassr, Galatasaray ile Maicon'un transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da kriz sona erdi: Maicon gönderildi!
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30 Temmuz 2020 19:51
Galatasaray'da 1 haftadır devam eden pazarlıklar sona erdi ve Maicon, 1.5 yıldır kiralık oynadığı Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a bonservisiyle geri döndü.

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandını ve oyuncunun kısa sürede Riyad'a doğru yola çıkacağını söyledi.

GALATASARAY NE KADAR KAZANACAK?

Arabistan basınında, Galatasaray'ın bu transfer için 3 milyon euro bonservis alacağı belirtildi.

Maicon'un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.



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