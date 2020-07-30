Galatasaray'da kriz sona erdi: Maicon gönderildi!

Galatasaray'da 1 haftadır devam eden pazarlıklar sona erdi ve Maicon, 1.5 yıldır kiralık oynadığı Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a bonservisiyle geri döndü.



Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandını ve oyuncunun kısa sürede Riyad'a doğru yola çıkacağını söyledi.



GALATASARAY NE KADAR KAZANACAK?



Arabistan basınında, Galatasaray'ın bu transfer için 3 milyon euro bonservis alacağı belirtildi.



Maicon'un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.



8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ



Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.



