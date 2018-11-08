Galatasaray'da kriz! Kayseri'de sadece 15 isim...

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde iyi gitmeyendurum iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.Nagatomo, Fernando, Emre ve Eren'in sakatlığı sürüyor. Schalke önünde sakatlanan Linnes'in durumu da belirsiz.Ayrıca Donk, Ndiaye ve Rodrigues ise cumartesi günkü Kayserispor deplasmanında büyük ihtimalle cezalı olacak. Kafi lede sadece 15 futbolcunun bulunacağı tahmin ediliyor.Nagatomo yerine Ömer, eğer oynayamazsa Linnes'in bölgesinde stoper Maicon'un olması bekleniyor! İlk yarıyı kapatan Emre yerine zaten Belhanda forma giyiyordu. Feghouli ise Rodrigues'in açığını kapatmaya çalışacak.