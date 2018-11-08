  •  
    Ve Real Madrid "uyanış" modunu aktive etti!..
  •  
    Bir başka takım M.City! Yine rakibi 6'lık yaptılar
  •  
    Kylian Mbappe için flaş gerçekler! İşte o madde
  •  
    Trabzon'da Burak krizi! "Özür"den haberi yok!..
  •  
    Nicolas Anelka imzaladı Yeni görevi de açıklandı

Galatasaray'da kriz! Kayseri'de sadece 15 isim...

Galatasaray'da cumartesi günkü maçta Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Emre, Rodrigues, Eren ve Linnes yok. Kadroda sadece 15 oyuncu olacak.

Kaynak: Akşam
Galatasaray'da kriz! Kayseri'de sadece 15 isim...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 03:54
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde iyi gitmeyen Galatasaray'da durum iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Nagatomo, Fernando, Emre ve Eren'in sakatlığı sürüyor. Schalke önünde sakatlanan Linnes'in durumu da belirsiz.

Ayrıca Donk, Ndiaye ve Rodrigues ise cumartesi günkü Kayserispor deplasmanında büyük ihtimalle cezalı olacak. Kafi lede sadece 15 futbolcunun bulunacağı tahmin ediliyor. 

Nagatomo yerine Ömer, eğer oynayamazsa Linnes'in bölgesinde stoper Maicon'un olması bekleniyor! İlk yarıyı kapatan Emre yerine zaten Belhanda forma giyiyordu. Feghouli ise Rodrigues'in açığını kapatmaya çalışacak.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için