Galatasaray'da kritik gün 10 Kasım!

Galatasaray'da seçim için kritik gün 10 Kasım... Başkan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, 23 Mart 2019'da idari olarak ibra edilmemiş ve denetleme kurulu da aklanmamıştı. Cengiz bir an önce seçime gitmek istediğini söylerken, kesin karar için 10 Kasım'da görülecek mahkemenin kararı bekleniyor.



24 Nisan'da pandemi nedeni ile gerçekleşmeyen davada tedbirler kaldırılırsa, Galatasaray olağanüstü seçime gidecek.



