Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı!

Galatasaray, kulüp içerisindeki 85 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2020 21:32
Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için