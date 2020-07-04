Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu

Galatasaray'da yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları açıklandı.

Haber; AA
Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu
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04 Temmuz 2020 13:56
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.



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