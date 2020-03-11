Galatasaray'da koronavirüs uyarısı!

Koronavirüs, Galatasaray'ı da tedirgin etti. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, özel hayatını Florya dışında geçiren futbolculara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu

Haber; Haberturk
Galatasaray'da koronavirüs uyarısı!
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11 Mart 2020 09:49
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'la önemli bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, sarı-kırmızılıları da tedirgin etti. Florya'daki antrenmanlar dışında özel hayatlarını dışarda geçiren futbolculara daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Genelde aileleriyle dışarda yemeğe çıkan oyunculara, fazla kalabalığa karışmaları ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarla da fazla temas halinde bulunmamaları ifade edildi.

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