Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray'da Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen Koronavirüs testleri negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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12 Haziran 2020 19:56
Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi. 



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