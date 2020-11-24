Galatasaray'da koronavirüs testleri beklenecek

Galatasaray'ın eksik listesinde bulunan Kovid-19 pozitif isimlerden Arda Turan, Omar ve Ryan Babel'in durumları yapılacak PRC testlerinin ardından netlik kazanacak.
Rahatsızlıkları bulunan Belhanda ile kaleci Okan Kocuk'un da durumları izlenecek.
Galatasaray'da hafta içinde sakatlıkları nedeniyle idmanlara katılamayan isimlerden Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir dün gece kadroda yer aldı. Etebo ile Emre ikinci yarıda oyuna girdi.
Rahatsızlıkları bulunan Belhanda ile kaleci Okan Kocuk'un da durumları izlenecek.
Galatasaray'da hafta içinde sakatlıkları nedeniyle idmanlara katılamayan isimlerden Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir dün gece kadroda yer aldı. Etebo ile Emre ikinci yarıda oyuna girdi.