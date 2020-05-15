Galatasaray'da koronavirüs şoku

Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Galatasaray antrenmanlarının 6 gün iptal edildiği duyuruldu.

Galatasaray'da koronavirüs şoku
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15 Mayıs 2020 01:30
Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.




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