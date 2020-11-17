Galatasaray'da koronavirüs sayısı 5'e çıktı

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Galatasaray'da koronavirüs sayısı 5'e çıktı
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17 Kasım 2020 09:54
Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve koronavirüse yaklanan sarı-kırmızılı futbolcu sayısının 5'e ulaştığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lıv Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.


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