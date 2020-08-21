Galatasaray'da koronavirüs çıktı

Galatasaray, basketbol takımında bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da koronavirüs çıktı
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21 Ağustos 2020 23:05
Galatasaray, basketbol takımında idari ekipten bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



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