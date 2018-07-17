Galatasaray'da kontenjan sorunu!

Geçtiğimiz sezon kiralık olan Yuto Nagatomo'yu bonservisiyle aldıktan sonra Everton'dan Henry Onyekuru'yu da 1 yıllığına renklerine bağlayan Galatasaray'da sadece 1 kişilik yabancı kontenjanı kaldı.Şu anda kadrosunda 13 yabancı barındıran Sarı-Kırmızılılar, son yabancısını ise hangi mevkiye transfer edeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.Jason Denayer'in ayrılmasının ardından kadro derinliği açısından mutlaka 1 stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim, aynı zamanda Gomis'in yanına da forvet alınmasını yönetime iletmişti. Ancak 14 yabancı sınırına takılan Cimbom'da ya mevcut yabancılardan gönderilip yer açılacak ya da bu 2 mevkiden birine yerli oyuncu transfer edilecek.Önceliğini forvete verdiği öğrenilen İmparator'un bu hakkını santrfordan yana kullanması bekleniyor.İsviçre kampına devam ederken bugün Zürih'ten Montrö kentine geçen Cimbom, cumartesi günü İstanbul'a dönecek. 9 gündür kampta bulunan takımında oyuncularının son durumunu gören Terim, İsviçre dönüşünde gönderilecek oyuncuları da belirlemiş olacak.Yabancılar arasında gitmesi en muhtemel isim ise geçen yıl Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole...Martin Linnes'in hem sağ hem de sol bekte oynamasından dolayı 2 beke de alternatif koymak yerine böyle bir karar almayı düşünen Terim'in, böylece yabancı sayısını 12'ye düşürebileceği de ihtimaller arasında bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon son bölümde oynatmadığı Maicon'u da yavaş bulan Terim'in, Brezilyalı oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istediği öğrenildi.