FATİH TERİM'İN LİSTESİ DIŞINDA TRANSFER

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK DEVRE DIŞI BIRAKILDI

FATİH TERİM NELER SÖYLEMİŞTİ?

Galatasaray'da Ocak ayı transfer için merakla beklenirken bazı krizlere neden olduğu öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası Ozan Kabak transferi sonrası istifaya yaklaştığı ancak Galatasaray taraftarına söz verdiği için kaldığını belirtmesi sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle arasındaki görüş ayrılıkları daha net biçimde ortaya çıktı.Birçok kaynağın geçtiği bilgiye göre; Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ara transfer dönemi öncesi gözlemci ekibiyle birlikte saatlerce izleyip, yerinde takip ettiği ve alınması yönünde karar alıp 1.5 ay önce ilettiği listenin dışındaki isimlerle temasa geçildi. Fatih Terim ise kesinlikle bu listenin dışına çıkılmasını ve liste dışındaki isimlerin transfer edilmesini istemedi.Menajerler tarafından önerilen isimlerle de görüşen yönetimin anlaştığı oyuncuları istemeyeceği yönünde fikrini ileten Fatih Terim'e rağmen Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve bazı isimlerin transferde ayrı fikirde olduğu da öne sürüldü.2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın transferde by-pass edildiği de iddia edilirken, deneyimli yöneticinin bu duruma çok bozulduğu ve bazı yönetim kurulu toplantılarına da katılmadığı kulislerde konuşuldu.Abdürrahim Albayrak'ın istifaya yakın olduğu da bazı haberlerde yer buldu."Marcao transferinde scout ekibimizin katkısı çok büyük. Beğeniyoruz, canlı izlemeye gönderiyoruz. Çok evvelden almaya karar verdik. Sadece devre arası değil, mümkün olsa daha erken alabilirdik. Biraz rahatlasak nokta atışlarımız olacaktır. İhtiyacım vardı. Ben Ozan'ın gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacımın olduğunu söyledim. Ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik karar olarak satmayı istediler. Yapılacak iki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak ya da başka bir şey... O başka bir şeyi yapamazdım çünkü Galatasaraylılara söz verdim, öyle bir şey yok artık."