Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu bugün yapılacak.
Toplantı, saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda üyelere, 6 aylık faaliyet raporu sunulacak, ayrıca Galatasaray Adası, finansal yönetim ve etik komisyonlar kurulacak.
MALİ TABLOLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK
Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.
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Toplantı, saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda üyelere, 6 aylık faaliyet raporu sunulacak, ayrıca Galatasaray Adası, finansal yönetim ve etik komisyonlar kurulacak.
MALİ TABLOLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK
Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın