Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeledeki bir pozisyonda sarı-kırmızılı takım kırmızı kart bekledi.32. dakikada Babacar, Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.Pozisyonun ardından Galatasaray Twitter hesabından Diagne'nin gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, "" şeklinde bir paylaşım yaptı.Pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Luyindama'nın pozisyonunda Babacar'a sarı kart çıkardı. Zorbay Küçük, daha 1 hafta önce Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi, bana göre kırmızı karttı. VAR'daki Abdulkadir Bitigen'in çağırması lazımdı. Nwakaeme mutlu çıktı o gün. VAR'daki arkadaşlar muhtemelen şöyle düştü. Aralarındaki konuşmayı bilemiyorum. Bir oyuncu, bir oyuncuya istem dışı faul yapar. Bugün olduğu gibi ancak atılır. Pardon der ama kırmızı kart görür. Üzülür, ufak ufak gider. Bu onlardan bir tanesi. Sakatlamaya yönelik değildir ama yaralayıcıdır ve yaralamıştır. Kırmızı karttır. Oyuncuyu sakatlamak maksaydıyla yapmamıştır ama futbolda böyle bir şey yok. Diagne'nin pozisyonu buna göre daha hafiftir. İstem dışı da olsa bana göre kırmızı kart." dedi.