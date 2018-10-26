Florya revire döndü: 7 eksik

Deplasman sıkıntısı var

Galatasaray'a şok üstüne şok...Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü hafta maçında Schalke'den zor da olsa 1 puanı kurtaran Cim Bom, kadroda önemli kayıplar verdi. Bunlardan birisi Nagatomo. Göğsüne aldığı darbe sonrası oyundan çıkan Japon futbolcuya akciğer sönmesi teşhisi konuldu. Mevcut durumunun, futbol hayatını etkileme tehlikesi bulunduğundan kontrolleri sürecek ve tedavi edilip edilmeyeceğine karar verilecek.Nagatomo ile birlikte Eren Derdiyok da kasık sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli golcünün durumu henüz belirsiz.Fanatik gazetesinden Metin Karabaş'ın haberine göre; Aslan geçen hafta da Bursaspor karşılaşmasında İlk 10 dakikada 3 sakat birden vermişti. Feghouli, Fernando ve Serdar Aziz'in tedavileri sürüyor. Milli takımdan sakat dönen Onyekuru ile sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba da dahil edildiğinde, Galatasaray'ın kadrosunda tam 7 eksik göze çarpıyor.Üstelik Sarı-Kırmızılı ekip pazar akşamı Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Ligde geçen sezondan beri dış saha maçlarında sıkıntı yaşayan Cim Bom, hem eksikleri hem de Schalke yorgunu kadrosuyla zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Teknik patron Fatih Terim çözüm arayışında. Kadroda mecburen çok önemli değişiklikler gerçekleşecek.