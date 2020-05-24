Süper Lig'de yaptığı atakla birlikte şampiyonluk yarışında tekrar iddialı konuma gelen Galatasaray'da performansı tartışmalı olan 10 isimle ilgili bir oylamamız var.
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Galatasaray'da kim gitsin, kim kalsın?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da tartışılan 10 isimle ilgili sorularımız var.
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24 Mayıs 2020 19:05
Galatasaray
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