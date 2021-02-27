Galatasaray'da kilit adam Onyekuru

Süper Lig'e döner dönmez maçların dengesini değiştiren Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor.

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Galatasaray'da kilit adam Onyekuru
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27 Şubat 2021 11:59
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Henry Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor.  Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor.

Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor. Genç yeterek, bugün Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak.

Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç'ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.

 



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