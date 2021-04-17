Galatasaray'da Kerem ve Onyekuru son anda seçildi

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkacak.
Sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Kerem ve Onyekuru, son antrenmanda gösterdikleri performansla kadroya dahil edildiler.
Fatih Terim mecbur kalması durumunda iki oyuncuyu da maçın ikinci devresinde kullanmayı düşünüyor
Sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Kerem ve Onyekuru, son antrenmanda gösterdikleri performansla kadroya dahil edildiler.
Fatih Terim mecbur kalması durumunda iki oyuncuyu da maçın ikinci devresinde kullanmayı düşünüyor