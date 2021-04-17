Galatasaray'da Kerem ve Onyekuru son anda seçildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Henry Onyekuru, Göztepe maçında sonradan oyuna girebilir.

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Galatasaray'da Kerem ve Onyekuru son anda seçildi
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17 Nisan 2021 13:08
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkacak.

Sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Kerem ve Onyekuru, son antrenmanda gösterdikleri performansla kadroya dahil edildiler.

Fatih Terim mecbur kalması durumunda iki oyuncuyu da maçın ikinci devresinde kullanmayı düşünüyor



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