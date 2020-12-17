Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu.Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek.Futbol A Takımı'na primler- bonuslar hariç 40 milyon Euro'ya yakın garanti para ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk- reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin yüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak.30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.