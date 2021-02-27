Galatasaray'da kayıp aslan: Emre Akbaba!

Galatasaray'da Ocak ayında takımın vazgeçilmezlerinden biri olan ve Fatih Terim'den birçok şans bulan Emre Akbaba, Şubat ayı ile birlikte kayboldu.Son 4 maçın 3'ünde kulübede yer alan ve süre bulamayan Emre Akbaba, hafta boyunca idmanlarda yer almasına rağmen BB Erzurumspor maçında da kadroya bile alınmadı.2 ağır sakatlık geçirdikten sonra sahalara dönen ve eski futbolundan uzak görüntüsü nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 20 maça çıkan Emre Akbaba, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.