Galatasaray'da kayıp aranıyor; Tolga Ciğerci

Aytemiz Alanyaspor maçında kulübede oturan, ondan sonraki 3 karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci, kayıplara karıştı.Kulüpten 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığı hakkında bir açıklama yapılmazken, ligin ikinci yarısına yetişip yetişmeyeceği konusunun da h,l, belirsiz olduğu öğrenildi. Tolga Ciğerci'nin tedavisi için sık sık Almanya'ya gittiği de gelen haberler arasında yer alıyor.Tolga Ciğerci bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta forma giyerken, 6 gole imza atma başarısı gösterdi.