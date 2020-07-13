Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL

Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'lik önemli bir gelirden de oldu

Haber; Sabah
Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL
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13 Temmuz 2020 09:25
Son 8 maçta sadece 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların maddi kaybı da bir hayli fazla…

TFF'den puan primi olarak her galibiyet için yaklaşık 3 milyon TL kazanılırken Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı...

KALE DÜŞTÜ! 6 MAÇTA 14 GOL

Kaptan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılıların kalesi de düştü… Sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda formayı devralan genç eldiven Okan Kocuk, 6. maçında 14. golü de dün ağlarında gördü.



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