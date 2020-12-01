Galatasaray'da karantina sona eriyor .

Çaykur Rize'yi yenerek averajla ikinci sıraya yerleşen Galatasaray'da gündem hafta sonunda oynanacak Hatayspor maçı…



Yeni bir galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda kovid 19'a yakalanan as oyuncular ile sakatlıklar da takıma dahil olacak.



Okan, Omar, Belhanda, Babel ve Arda Turan'ın karantina süreçleri bu hafta içinde sona erecek.



Ayrıca hafif sakatlıkları bulunan Falcao ve Saracchi'nin de Hatayspor maçına kadar idmanlara katılması bekleniyor.



