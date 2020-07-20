Galatasaray'da kaptanlık köşkü şimdilik Donk'un

G.Saray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak.



Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı Selçuk İnan'ın da futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri Ryan Donk olacak.



Bir yıllık daha anlaşma yapılacak olan Hollandalı futbolcu, yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edecek.



