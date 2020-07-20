Galatasaray'da kaptanlık köşkü şimdilik Donk'un

Galataaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasının ardından öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da kaptanlık köşkü şimdilik Donk'un
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20 Temmuz 2020 10:40
G.Saray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak.

Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı Selçuk İnan'ın da futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri Ryan Donk olacak.

Bir yıllık daha anlaşma yapılacak olan Hollandalı futbolcu, yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edecek.



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