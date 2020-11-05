Galatasaray'da kalede büyük rekabet

Sezona Fatih Öztürk'le başlayan ancak son iki maçta kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Fatih Terim, iki öğrencisinden de memnun. Okan forma şansını iyi değerlendirip, iki maçta bir gol yerken, Fatih de idman performansıyla beğeni topladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kalede büyük rekabet
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05 Kasım 2020 11:24
Fernando Muslera'nın yokluğunda Aslan'ın kalesinde iki isim bulunuyor: Okan Kocuk ve Fatih Öztürk...

Teknik direktör Fatih Terim, sezona 33 yaşındaki eldiven Fatih Öztürk'le başlamıştı. Tecrübeli kalecinin ilk 5 haftada hatalı goller yemesinin ardından Terim, eldivenleri Okan'a teslim etti.

2 maçta da galibiyet

Son oynanan Erzurum ve Ankaragücü sınavlarında Cim Bom'un kalesini 24 yaşındaki file bekçisi korudu. Galatasaray iki maçta da galibiyete uzanırken, kalesinde sadece bir gol gördü. Okan'ın performansı teknik ekibi memnun ederken, Fatih'in de yeniden teknik heyetin gözüne girmek adına idmanlarda çok çalıştığı kaydedildi.



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