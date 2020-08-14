FESİH, TFF'YE YANSIDI

Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk transferinde düğüm çözüldü ve iki yıllık imza geldi.Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini bildirdi, daha sonra sözleşmesi feshedildi.Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Öztürk Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. 33 yaşındaki kaleci ile her konuda anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisi sağlık kontrolünden geçti. Fatih ile iki yıllık anlaşma sağlandı, resmi açıklamanın da kısa sürede gelmesi bekleniyor.