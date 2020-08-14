Galatasaray'da kaleci düğümü çözüldü: İki yıllık imza

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da kaleci düğümü çözüldü: İki yıllık imza
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14 Ağustos 2020 15:03
Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk transferinde düğüm çözüldü ve iki yıllık imza geldi.

KASIMPAŞA İZİN VERDİ

Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini bildirdi, daha sonra sözleşmesi feshedildi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Öztürk Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. 33 yaşındaki kaleci ile her konuda anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisi sağlık kontrolünden geçti. Fatih ile iki yıllık anlaşma sağlandı, resmi açıklamanın da kısa sürede gelmesi bekleniyor.

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