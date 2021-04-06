Galatasaray'da kader maçları başlıyor

Son iki haftada iki ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray, 10 Nisan'da Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açmayı planlıyor.



Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında rövanş mücadelesi de verecek.



Ardından Göztepe (D), Trabzonspor ve Antalyaspor (D) sınavları gelecek. Bu karşılaşmalar Galatasaray'ın kaderini belirleyecek.



