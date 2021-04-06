Galatasaray'da kader maçları başlıyor

Galatasaray, 10 Nisan'da Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kader maçları başlıyor
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06 Nisan 2021 10:24
Son iki haftada iki ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray, 10 Nisan'da Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında rövanş mücadelesi de verecek.

Ardından Göztepe (D), Trabzonspor ve Antalyaspor (D) sınavları gelecek. Bu karşılaşmalar Galatasaray'ın kaderini belirleyecek.



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