Galatasaray'da Jozwiak elden kaçıyor!

Jakub Moder ile birlikte Galatasaray scout (oyuncu izleme) ekibinin önerdiği Kamil Jozwiak, elden kaçıyor.



Moder gibi Lech Poznan forması giyen 22 yaşındaki kanat ile Derby County ciddi şekilde ilgileniyor.



İngiliz kulübü, Polonya ekibini ikna etmek üzere. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem Moder hem de Jozwiak'ı istemiş. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim iki oyuncunun transferini de gerçekleştirememişti.



