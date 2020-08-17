Galatasaray'da Jesse Sekidika için karar verildi

Galatasaray'da devre arasında Eskişehirspor'dan gelen ancak bekleneni veremeyen Jesse Sekidika için karar verildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Jesse Sekidika için karar verildi
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17 Ağustos 2020 12:03
Galatasaray'ın devre arasında TFF 1.Lig ekibi Eskişehirspor'dan renklerine bağladığı Jesse Sekidika için karar verildi.

Nijeryalı oyuncudan büyük umutları olan teknik heyet, 24 yaşındaki oyuncunun Süper Lig tecrübesi kazanması adına kiralanmasını istedi.

Daha önce Kayserispor ve Denizlispor'un gündemine gelen kanat oyuncusu için şimdi yeni teklifler bekleniyor.

Sekidika da daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralanmaya sıcak bakıyor.

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