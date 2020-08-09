Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri kapanmadı

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri kapanmadı
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09 Ağustos 2020 10:29
Galatasaray'da yen,i sezon öncesi Jean Michael Seri defteri henüz kapanmadı.

Fildişili futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımda kalmak istemesi üzerine harekete geçen menajerinin Fulham'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Yapılacak olan bu zirvede yıldız oyuncu için yeniden kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Fulham'ın cevabını merakla bekliyor.




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