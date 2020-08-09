Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri kapanmadı

Galatasaray'da yen,i sezon öncesi Jean Michael Seri defteri henüz kapanmadı.
Fildişili futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımda kalmak istemesi üzerine harekete geçen menajerinin Fulham'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Yapılacak olan bu zirvede yıldız oyuncu için yeniden kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Fulham'ın cevabını merakla bekliyor.
Fildişili futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımda kalmak istemesi üzerine harekete geçen menajerinin Fulham'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Yapılacak olan bu zirvede yıldız oyuncu için yeniden kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Fulham'ın cevabını merakla bekliyor.