Galatasaray'da istatistikler felaket; Fatih Terim'e destek

Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Aslan, hat-trick yapmak istiyordu ancak birçok faktörden yarışın dışında kaldı. Yanlış kadro mühendisliği, pahalı yıldızların sahadan çok günlerini revirde geçirmeleri, takım içi arkadaşlığın bir türlü sağlanamamasına hakem kararları da eklenince Cimbom bu sezon yarış dışı kaldı. Sarı-kırmızılıların bu kötü sezonu rakamlara da yansıdı. Koronavirüs öncesi müthiş form tutan Aslan, salgın sonrası ise sahada yoktu.



ÜÇ MAÇTIR MAĞLUP OLUYOR



Galatasaray'ın geçirdiği kötü sezon rakamlara da yansıdı. Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı da kaybetti. Bu 2011'de Mart-Nisan'daki 4 mağlubiyetlik seriden beri en kötüsü. Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa 8 karşılaşma üst üste kazanamadı. Ankaragücü'ne karşı 19. maçta ilk kez kaybetti. Virüs öncesi 50 puanla, Trabzospor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunan Cimbom 6 haftada tepetaklak oldu. Sırasıyla şampiyonluk, Devler Ligi iddialarını yitirdi.



BÜYÜK DESTEK



Fatih Terim'in Ankaragücü maçındaki bu hali taraftarı da üzdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sen üzülme hocam. Birlikte daha kaldıracağımız çok kupa var" yorumları yaptılar.



