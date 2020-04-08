Galatasaray Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.
Üç senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Younes Belhanda, yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi.
Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…
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Üç senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Younes Belhanda, yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi.
Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın