Galatasaray'da indirim; Belhanda tamam sırada Feghouli var

Koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasının ardından Galatasaray Yönetimi maaş indirimi için görüşmelerine devam ediyor.

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Galatasaray'da indirim; Belhanda tamam sırada Feghouli var
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08 Nisan 2020 11:29
Galatasaray Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Üç senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Younes Belhanda, yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi.

Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…

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