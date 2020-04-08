Galatasaray Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.Üç senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Younes Belhanda, yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi.Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…