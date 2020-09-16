Galatasaray camiası mart ayında yapılması gereken ama pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen kongrenin yönetim tarafından gündeme dahi getirilmemesini karşısında imza çalışması başlattı.



Diğer kulüplerde veya siyasi partilerde kongrelerin yapılmasını örnek gösteren sarı-kırmızılılar, bir an önce kongre istiyor. Bin 800 imzanın bulunması halinde sarı-kırmızılıların kongreye gideceği bildirildi.



Galatasaray'da 19 Aralık 2019'da Denetim Kurulu'nun idari tedbirinin kalkmasıyla beraber 'denetim' tartışması da yaşanıyor. Mali kongre yapılması halinde ibra olmamış, tedbiri kalkmış Denetim Kurulu'nun hazırlayacağı mali raporların hukuki olmadığı görüşü ön plana çıktı.



Üyeler "Denetim kurulu olmadan genel kurul nasıl olur?" sorusunu yüksek sesle sormaya başladı.



