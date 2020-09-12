Galatasaray'da ilk yarıya Belhanda damgası

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında üstün futbol oynamasındaki başrol oyuncularından biri de Younes Belhanda oldu.



Belhanda karşılaşma boyunca yakaladığı istatistiklerle sarı kırmızılı taraftarları mutlu ederken ilk yarı performansı ile parmak ısırttı. Faslı oyuncu ilk yarıda en çok top kapan isim olurken bunun yanında sahanın en çok adam eksilten futbolcusu olmayı başardı.



Sahada Taylan Antalyalı ile yanyana 8 numara pozisyonunda oynayan Belhanda ayrıca ilk yarıda ikili mücadelelerde yakaladığı başarı ile sahanın bu alandaki lideri de oldu. Belhanda kanat oyuncusu olmamasına rağmen yine ilk yarıda sahanın en çok isabetli orta yapan ismi de olarak uzun süredir kendisinden beklenen performansı göstermiş oldu.



Belhanda'nın ismi bir süredir transfer dedikoduları ile birlikte anılıyordu. Son iddialara göre Belhanda'nın Alman, Arabistan ve bir de İtayan kulübünün talip olduğu belirtiliyordu.



Galatasaray'da ilk yarıda:



En çok top kapan: Belhanda

En çok adam eksilten: Belhanda

En çok ikili mücadele kazanan: Belhanda

En çok isabetli orta yapan: Belhanda



