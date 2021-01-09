Galatasaray'da ilk transfer içeriden yapıldı!

Galatasaray'da sezon başında lisansı çıkarılmayan Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarıldı ve Gençlerbirliği maçı kadrosuna alındı.

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Galatasaray'da ilk transfer içeriden yapıldı!
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09 Ocak 2021 17:48
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Gençlerbirliği maçı kadrosunda bir sürpriz yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, sezon başında lisansını dondurduğu Valentine Ozornwafor'un lisansını çıkardı ve Nijeryalı oyuncu Ankara ekibi karşısında kadroya alındı.

Yaklaşık 4 aydır çalışmalarına A Takımla devam eden ve Fatih Terim'in yedek kulübesinde şans verdiği 24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildikten sonra Almeria'ya kiralanmış ve Galatasaray'da hiç forma şansı bulamamıştı.

OMAR'IN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarmak için yabancı kontenjanında yer açmak adına yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi donduruldu. 





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