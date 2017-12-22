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Galatasaray'da ilk Terim tepkisi Ryan Donk'tan geldi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından kadro içerisinden ilk tepki Ryan Donk'tan geldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da ilk Terim tepkisi Ryan Donk'tan geldi!
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22 Aralık 2017 01:32
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesine tepki gösteren ilk futbolcu oldu.

Fatih Terim'in açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ryan Donk, "Hoşgeldiniz Hocam" ifadelerini kullandı.

İşte Ryan Donk'un açıklamaları;



 

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