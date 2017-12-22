Galatasaray'da ilk Terim tepkisi Ryan Donk'tan geldi!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesine tepki gösteren ilk futbolcu oldu.
Fatih Terim'in açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ryan Donk, "Hoşgeldiniz Hocam" ifadelerini kullandı.
İşte Ryan Donk'un açıklamaları;
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Fatih Terim'in açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ryan Donk, "Hoşgeldiniz Hocam" ifadelerini kullandı.
İşte Ryan Donk'un açıklamaları;
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