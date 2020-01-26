Galatasaray'da iki sakatlık birden; önce Falcao sonra Saracchi...

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlık geçirdi
Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi. Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü
Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.
SARACCHI DE AYNI YERDEN SAKATLANDI
Galatasaray'da Falcao'dan sonra sakatlık yaşayan bir diğer isim ise yeni transfer Marcelo Saracchi oldu.
Uruguaylı sol bek oyuncusu, Radamel Falcao ile aynı bölgeden (sağ üst arka adale) sakatlanarak kenara geldi. Kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrolü sonrasında değişikliği istenen Saracchi, 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.
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Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi. Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü
Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.
SARACCHI DE AYNI YERDEN SAKATLANDI
Galatasaray'da Falcao'dan sonra sakatlık yaşayan bir diğer isim ise yeni transfer Marcelo Saracchi oldu.
Uruguaylı sol bek oyuncusu, Radamel Falcao ile aynı bölgeden (sağ üst arka adale) sakatlanarak kenara geldi. Kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrolü sonrasında değişikliği istenen Saracchi, 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın