Galatasaray'da iki sakatlık birden; önce Falcao sonra Saracchi...

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlık geçirdi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da iki sakatlık birden; önce Falcao sonra Saracchi...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 20:20
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlık geçirdi

Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi. Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü

Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.

SARACCHI DE AYNI YERDEN SAKATLANDI

Galatasaray'da Falcao'dan sonra sakatlık yaşayan bir diğer isim ise yeni transfer Marcelo Saracchi oldu.

Uruguaylı sol bek oyuncusu, Radamel Falcao ile aynı bölgeden (sağ üst arka adale) sakatlanarak kenara geldi. Kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrolü sonrasında değişikliği istenen Saracchi, 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için