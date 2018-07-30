Galatasaray'da iki sakatlık!

Galatasaray'ın önceki gece Tunus'ta Club Africain ile yaptığı maça oyun içerisindeki sertlik damga vurmuş ve sarı-kırmızılılar bu duruma isyan etmişti. Tunuslu futbolcuların sert oyununun faturası iki sakatlık oldu.Ryan Donk ile Martin Linnes'in maçta hafif sakatlık yaşadığı bildirildi. Her iki futbolcunun bileklerine darbe aldıkları ve bu yüzden ağrılarının olduğu belirtildi.Teknik Direktör Fatih Terim 5 Ağustos'taki Süper Kupa finalini göz önünde bulundurarak, Linnes ve Donk'u bir süre dinlendirme kararı aldı. Terim, iki futbolcuyu da yarın AEK ile oynanacak hazırlık maçında sahaya sürmeyecek.