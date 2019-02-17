NDİAYE İÇİN ÇİN PLANI VAR

Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu. Sezon başında Onyekuru ve Ndiaye, ara transfer döneminde Semih Kaya ve Luyindama geçici olarakkadroya katıldı. Kiralık gelen bu isimlerden sadece Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu (5 milyon Euro) bulunuyor.Everton sezon biter bitmez Onyekuru'yu geri çağıracak. Galatasaray sayesinde Nijerya Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan genç oyuncu bu kez İngiltere'deçalışma izni alacak.Ndiaye'ye 16 milyon Euro bonservis ödeyen Stoke City, bu sezon Championship'te çok kötü günler geçiyor ve Premier Lig'e dönme şansı kalmadı.Ocak ayında Ndiaye için Çin'den teklif alan İngilizler, yazın Senegalli orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan ya da Çin'e en az zararlasatmaya çalışacak. Semih Kaya'nın ise Sparta Prag'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Çekya ekibi, 1.2 milyon Euro kazanan Semih'in ücretini ödemek istemiyor ve bu nedenle oyuncunun tekrar bedelsiz Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.