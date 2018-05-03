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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şapiyon olunması durumunda kutlamalara Dursun Özbek ve Tudor'u da çağıracak.Galatasaray ligin son maçını 20 Mayıs'ta Göztepe ile deplasmanda oynayacak… Görünen o ki şampiyon son haftaya kadar belli olmayacak. Bu da Galatasaray için İzmir'e bir kupa gelmeyeceği anlamına geliyor. Lig maçları son hafta genelde öğle saatlerinde oynanıyor. Galatasaray, İstanbul'a döndüğünde havalimanında büyük bir kalabalık olacağı kesin.Şampiyonluk Kupası ise muhtemelen Pazartesi veya Salı günü TT Stadı'nda yapılacak bir törenle Galatasaray'a gidecek. Son seferde olduğu gibi bir kriz olmaması için Mustafa Cengiz özen gösteriyor.Cengiz'in şampiyonlukta payı bulunan Dursun Özbek'i kupayı beraber kaldırmaya davet edeceği konuşuluyor. Ayrıca Igor Tudor'un da yapılacak şampiyonluk kutlamalarına çağrılacağı gelen bilgiler arasında.