Galatasaray'da idmanlar kıran kırana geçiyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanlarla devam eden Galatasaray'Da tempo giderek yükseliyor.



Özellikle ABD'li kondisyoner Scott Piri ekibe dahil olduktan sonra program tamamen değişti.



Takım şimdiden lig temposunda çalışmaya başladı ve oyuncular 90 dakika oynayacak seviyeye çok yaklaştı.



Asıl hedef, mevcut program bittiğinde, Süper Lig'in en iyi kondisyon seviyesine ulaşabilmek. Fatih Terim gidişattan çok memnun.



Futbolcuların verdiği forma mücadelesi, azimli, hırslı, disiplinli çalışmaları, yeni sezon öncesi teknik heyeti ümitlendiriyor.



