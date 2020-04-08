Galatasaray'da sağlık kurulu, teknik heyet ve futbolcularla sürekli olarak temas halinde…Bazı takımlar idmanlara başlamak için mayıs ayının ilk haftasını işaret etse de sarı-kırmızılıların bu konuda herhangi bir acelesi yok.Kulüp doktorları, haziran ayında liglerin başlama ihtimalini zor görüyor. En iyi ihtimalle temmuz-ağustos'u bulacağını öngörüyor.