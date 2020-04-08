Galatasaray'da sağlık kurulu, teknik heyet ve futbolcularla sürekli olarak temas halinde…
Bazı takımlar idmanlara başlamak için mayıs ayının ilk haftasını işaret etse de sarı-kırmızılıların bu konuda herhangi bir acelesi yok.
Kulüp doktorları, haziran ayında liglerin başlama ihtimalini zor görüyor. En iyi ihtimalle temmuz-ağustos'u bulacağını öngörüyor.
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Bazı takımlar idmanlara başlamak için mayıs ayının ilk haftasını işaret etse de sarı-kırmızılıların bu konuda herhangi bir acelesi yok.
Kulüp doktorları, haziran ayında liglerin başlama ihtimalini zor görüyor. En iyi ihtimalle temmuz-ağustos'u bulacağını öngörüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın