Galatasaray'da idman öncesi 2.5 saat analiz

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.



Cim-Bom'da önceki gün yapılan idmanın 2.5 saat geç başlamasının nedeni belli oldu. Fatih Terim'in Konya maçını oyuncularına izletip hatalarını anlattığı belirlendi. Görüntülü analiz ve uyarılarla geçen 2.5 saatin ardından oyuncuların saat 14.30'da antrenmana çıktığı öğrenildi.



Bu arada PFDK, Antalya karşılaşmasında kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi. Konya'da forma giyemeyen Emre, G.Birliği maçını da kaçıracak.



