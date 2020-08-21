Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, camiayı ve üyeleri yakından ilgilendiren bir kriz ile karşı karşıya. Galatasaray Sicil Kurulu'nda görevli bir personelin usulsüzlük yaptığı şeklindeki iddialar yargıya taşınarak yeni bir boyut kazandı. Olay şöyle gelişti:



2019'da sicil kurulunda görev yapan E.E isimli personelin usulsüz üyelikler yaptığı, üyelik vaadiyle adaylardan para tahsil ettiği şeklindeki iddiaların ardından soruşturma açıldı. E.E'nin görevine son verilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



E.E'nin kurduğu iddia edilen organizasyona karşı dikkat ve özeni göstermediği iddiasıyla, Ali Tanrıyar döneminden itibaren 32 yıldır kurulda görev yapan Nuray Dayı'nın iş akdi, 19 Temmuz 2019'da feshedildi.



NURAY DAYI İTİRAZ ETTİ



Dayı hakkında kulüp üyesi olması sebebiyle 30 Aralık 2019'da disiplin soruşturması açılması kararı verildi. Avukat üye Cengiz Akıncı, Dayı ile 24 Ocak 2020'de iletişime geçti.



Dayı'dan yazılı olarak istenen savunma metnini Akıncı, Dayı'nın talebi olmamasına rağmen, bizzat hazırlayıp e-posta ile gönderdi.



Akıncı, sözlü savunma verecek Dayı için ayrıca 'hukuki görüş' adı altında bir metin hazırladı. Ancak Dayı, Akıncı'nın hazırladığı savunmalarda kendisine ait olmayan ifadelerin bulunduğunu fark etti. Akıncı'nın hazırladığı savunmada ve hukuki görüş metinlerine Sicil Kurulu eski Başkanı Serdar Eder ve Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan hakkındaki iddialara da yer verilmişti. Kullanıldığını düşünen Dayı, sözlü savunmasında bu duruma itiraz etti.



SAVUNMA YAPTI AMA…



Dayı, Eder ve Derkan'ın isimlerinin geçtiği kısımları savunmasından çıkararak metni teslim etti. Ama 16 Mart 2020'de kendisine savunma metni veren Akıncı'nın da onayıyla kulüpten ihraç edildi.



Dayı'ya ihraç kararının henüz tebliğ edilmediği 30 Mart'ta Avukat Cengiz Akıncı, yönetim kuruluna sunması için bir itiraz dilekçesi yolladı. Dilekçeyi inceleyen Dayı, metnin tamamen Serdar Eder hakkındaki iddialar ile kurulu olduğunu görünce kendi savunmasını bizzat hazırladı.



YÖNETİME DE BAŞVURDU



Akıncı'nın, Dayı için hazırladığı savunma metninde yer alan ifadeler bahane gösterilerek Eder hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı. Dayı ise Akıncı hakkında; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. Maddesi'ne aykırılık, TCK'nın 257. maddesine göre 'Görevi kötüye kullanma' ve TCK'nın 267. maddesi uyarınca 'iftira' iddiasıyla; İstanbul Barosu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 4 Dayı son olarak Akıncı hakkında kulüp tüzüğünün gerekli ceza maddelerinin uygulanması talebi ile yönetim kuruluna başvuruda bulundu.



