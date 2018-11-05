Galatasaray'da hücumcular gol orucunda!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı da kazanamayanhücum performansı can sıkıyor..Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattında yer alan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Onyekuru, Rodrigues, Muğdat ve Feghouli'nin son 7 resmi maçta takıma katkısı sadece 1 gol oldu.Bu 6 isim bu 7 maçta hiç asist yapamadı. Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde gollerini Donk ve Linnes atarken, son iki galibiyette de Donk ve Maicon'un imzası vardı.Fatih Terim yaşanan bu tabloda Schalke maçının 11'ini kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli hocanın Rodrigues'i kulübeye gönderebileceği gelen bilgiler arasında..