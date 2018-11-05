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Galatasaray'da hücumcular gol orucunda!

Galatasaray'ın hücum hattında yer alan Eren, Sinan, Onyekuru, Rodrigues, Feghouli ve Muğdat son 7 maçta sadece 1 gollük katkı yaptı.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da hücumcular gol orucunda!
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05 Kasım 2018 03:52
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı da kazanamayan Galatasaray'da hücum performansı can sıkıyor..

Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattında yer alan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Onyekuru, Rodrigues, Muğdat ve Feghouli'nin son 7 resmi maçta takıma katkısı sadece 1 gol oldu.

Bu 6 isim bu 7 maçta hiç asist yapamadı. Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde gollerini Donk ve Linnes atarken, son iki galibiyette de Donk ve Maicon'un imzası vardı.

TERİM ÇOK ZORLANIYOR

Fatih Terim yaşanan bu tabloda Schalke maçının 11'ini kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli hocanın Rodrigues'i kulübeye gönderebileceği gelen bilgiler arasında..


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